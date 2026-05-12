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Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45

La decisione della prefettura. Il match si sarebbe svolto "in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico"

Tifosi di Lazio e Roma - Fotogramma / Ipa
Tifosi di Lazio e Roma - Fotogramma / Ipa
12 maggio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l'incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi domenica 17 maggio, in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico.

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"Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45", si legge.

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