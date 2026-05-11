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Roma-Lazio e gli altri match per Champions si giocano domenica 17 maggio alle 12.30

L'annuncio di De Siervo, presidente della Lega di Serie A

Tifosi di Lazio e Roma - (Fotogramma)
Tifosi di Lazio e Roma - (Fotogramma)
11 maggio 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12.30. E con il derby della Capitale, nella 37esima e penultima giornata della Serie A, allo stesso orario si giocano altre 3 partite decisive per la qualificazione alla prossima Champions League: Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo annuncia l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo- "Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30, perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile: la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l'hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell'ordine ad autorizzare la partita alle 20.45", dice De Siervo a La politica del pallone su Gr Parlamento. La stracittadina non si gioca di pomeriggio, si rischierebbe una sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico. "Auspichiamo tutti di vedere una finale con Sinner nel tardo pomeriggio", dice De Siervo.

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"L'ipotesi fantasiosa di giocare il lunedì non è percorribile, perchè come abbiamo detto si coinvolgerebbero almeno cinque realtà diverse e almeno 300mila persone in un giorno feriale. Inoltre non piacerebbe a nessuno posticipare la finale del tennis -aggiunge De Siervo-. Per cui cercando di tenere conto delle esigenze di tutti e contando sulle capacità e la professionalità delle nostre forze dell'ordine e del Questore di Roma e del Prefetto, sono convinto che la soluzione delle 12.30 sia quella che in qualche modo contempera gli interessi di tutti".

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