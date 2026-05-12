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Delusione Musetti, perde con Ruud: eliminato dagli Internazionali

Il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese negli ottavi del Masters 1000 di Roma

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
12 maggio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Delusione Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 23 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, con il punteggio di 3-6, 1-6. Musetti saluta così il torneo 'di casa', a cui arrivava dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, al termine di una partita estremamente nervosa e fallosa, con tanti errori e una prima di servizio che non ha funzionato.

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L'equilibrio del primo set viene spezzato al sesto game, quando a Ruud basta una palla break per strappare. La reazione di Musetti è rabbiosa: racchetta spaccata sulla terra del Centrale e sfogo con il suo angolo. Una scena vista e rivista anche nel terzo turno contro Cerundolo, quando l'azzurro ha lamentato problemi fisici che, aveva spiegato nel post partita, erano più mentali che altro.

Il colpo subito nel primo set però si fa sentire e così Musetti inizia il secondo set come peggio non potrebbe. Ruud piazza due break in apertura, il primo al termine di un game interminabile in cui l'azzurro è riuscito ad annullare sei palle break sulle sette totali conquistate dal norvegese ai vantaggi. Ruud vola così sul 4-0 e Musetti chiama un medical time out. Al rientro i movimenti non sono fluidi e la sensazione è che voglia soltanto che la partita finisca. Così il set si conclude 6-1 e Lorenzo saluta Roma.

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