L'ex M5s sui social: "Ho rivisto amici e compagni di battaglie"

"Ieri sono tornato in studio in TV, ad Accordi e disaccordi, e per me è una piccola grande conquista di questi tempi". Comincia così il post che Alessandro Di Battista ha condiviso, con tanto di foto, sui propri profili social all'indomani del ritorno in tv alla trasmissione in onda sul Nove "Accordi e Disaccordi".

"Ho rivisto amici e compagni di battaglie. Orsini è stato coraggiosissimo quando ha parlato di Israele come «Stato nazista». Mi sento davvero fortunato a conoscere persone così e a far parte di questa comunità", ha aggiunto.

Ieri sono tornato in studio in TV, ad Accordi e disaccordi, e per me è una piccola grande conquista di questi tempi. Ho rivisto amici e compagni di battaglie. Mi sento davvero fortunato a conoscere persone così e a far parte di questa comunità. https://t.co/thC7SSEpQ7 — Alessandro Di Battista (@ale_dibattista) October 4, 2026

Si tratta della seconda volta nel giro di pochi giorni che l'ex M5s torna in tv dopo il malore e l'operazione a Cuba. Era infatti stato ospite della trasmissione di Giovanni Floris alla fine di settembre su La7 a "diMartedì" e aveva reso noto di essere in cura per un tumore al cervello: "Mi hanno operato e l'hanno rimosso quasi tutto. Ora devo seguire le terapia", aveva precisato.