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Di Maio (Aiom): "No disparità su biopsia liquida in cancro seno metastatico"

"A rischio l'accesso tempestivo ai migliori trattamenti disponibili"

Massimo Di Maio - (Foto Adnkronos)
Massimo Di Maio - (Foto Adnkronos)
19 maggio 2026 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi, per fortuna, possiamo contare su tanti progressi scientifici che possono tradursi in opportunità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti. Però è importante che questa innovazione sia resa disponibile in maniera equa e tempestiva per tutti quelli che ne hanno bisogno. Purtroppo, al momento esiste un rischio di disparità anche all'interno del nostro Paese, per le differenze nelle possibilità di accesso tra varie realtà locali e regioni". Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo oggi a Milano all'incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo e all'accesso alla biopsia liquida.

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Secondo il presidente di Aiom, oggi "la differenza non è soltanto nell'accesso al farmaco, ma anche nell’accesso al test diagnostico", indispensabile "per selezionare correttamente i pazienti che possono beneficiare di un certo trattamento. In questo contesto - osserva - non avere a disposizione un test diagnostico, tra cui per esempio la biopsia liquida, potrebbe compromettere un accesso equo e tempestivo ai migliori trattamenti disponibili. Questo test - spiega - è un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue. Si tratta quindi di un esame meno invasivo per il paziente, perché consiste in un semplice prelievo ematico e non necessariamente del prelievo del tessuto tumorale, che in alcuni casi può essere complesso".

Questo strumento diagnostico, precisa Di Maio, "consente di fotografare le caratteristiche della malattia anche in momenti diversi della sua storia clinica, quando la biologia del tumore può cambiare in risposta ai trattamenti ricevuti". Oggi la biopsia liquida rappresenta "un esame standard in molte situazioni cliniche" e permette di "garantire una diagnostica moderna, capace di selezionare correttamente i pazienti che possono beneficiare di specifici trattamenti".

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Tag
Biopsia liquida Cancro al seno tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo
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