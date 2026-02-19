circle x black
Cerca nel sito
 

Di Paola (Coni): "Sport aiuta a veicolare valori importanti"

19 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Molto spesso lo sport viene confuso soltanto con il primato agonistico. Invece, soprattutto le 51 federazioni riunite sotto il Coni (Comitato olimpico nazionale), sono anche una grande filiera di valori e una grandissima agenzia formativa per i giovani. Anche gli sport a cavallo ci aiutano a veicolare valori importanti, in un rapporto di collaborazione, di rispetto e di fiducia. Vogliamo anche noi contribuire a combattere le molestie di qualsiasi genere e verso chiunque avvengano". Sono le parole del vice presidente del Coni, Marco Di Paola, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, proposta della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L'iniziativa è stata organizzata allo Spazio Europa Experience "David Sassoli" in Piazza Venezia a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza