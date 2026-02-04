circle x black
Diagnosi precoce e screening per la salute della schiena, riflettori accesi a Lecce

Convegno presieduto da Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del Salento e segretario generale della Simfer

Convegno 'Schiena in salute' a Lecce
04 febbraio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La salute della schiena a 360 gradi. Si è tenuto a Lecce, all'Istituto scolastico delle Marcelline, il convegno 'Schiena in salute' presieduto da Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del Salento e segretario generale Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). Nelle intenzioni del presidente Bernetti il convegno è nato per accedere i riflettori su tematiche molto importanti, per le quali diagnosi precoce e screening sono di fondamentale importanza. L'evento - riferiscono gli organizzatori - ha registrato un eccezionale successo, visita la partecipazione di moltissimi discenti, ed è stato caratterizzato da grandissima partecipazione e vivo interesse da parte di relatori e pubblico. Il convegno è stato patrocinato dall'università del Salento, dalla Simfer e dalla Asl di Lecce.

Momento centrale la lettura magistrale di Stefano Negrini, uno dei massimi esperti mondiali nel trattamento della scoliosi e delle patologie della colonna, che ha approfondito le più recenti evidenze scientifiche e cliniche per la cura e la prevenzione nei pazienti in età pediatrica e adolescenziale. A seguire la relazione di Morena Pitruzzella, incentrata sulla diagnosi e il trattamento riabilitativo della scoliosi. Bernetti ha quindi illustrato le più recenti evidenze e le moderne tecnologie e metodiche per la diagnosi e il trattamento della lombalgia. Di grande rilevanza anche la sessione dedicata alle ortesi con la partecipazione di tecnici ortopedici molto esperti, figura professionale fondamentale nell'approccio multidisciplinare alla scoliosi e alla lombalgia.

L'evento ha visto fra l'altro i saluti istituzionali dell'assessore al Bilancio e al Personale della Regione Puglia, Sebastiano Leo; del direttore generale della Asl Lecce, Stefano Rossi; del presidente del Consiglio didattico di Medicina e Chirurgia, Arnaldo Scardapane, e della direttrice del Dipartimento di Riabilitazione della Asl Lecce, Cristina Del Prete.

