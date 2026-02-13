Domenica comunità ebraiche al voto per eleggere il nuovo presidente Ucei

Cambio al vertice dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). Domenica 15 febbraio il Consiglio dell'Ucei sarà chiamato ad eleggere il nuovo presidente e successore di Noemi Di Segni che, alla guida dal 2021, non si è ricandidata per un nuovo mandato. Sono 52 i membri del Consiglio, tra rappresentanti eletti e delegati delle diverse comunità presenti sul territorio nazionale.

Al loro interno i consiglieri dovranno scegliere dopodomani il nuovo leader, chiamato poi a presentare una squadra di otto persone, membri della sua giunta. Ad avere la meglio sarà il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, ossia 27 preferenze, e le votazioni andranno avanti finché l'obiettivo non sarà centrato.

Le comunità di Roma e Milano esprimono in Consiglio il maggior numero di rappresentanti: venti per la comunità della Capitale e dieci per quella del capoluogo milanese. E proprio tra queste due comunità ci sarebbero i nomi dei principali aspiranti. A quanto apprende l'Adnkronos, tra i 'papabili' allo scranno più alto dell'Unione ci sarebbero Livia Ottolenghi (lista 'Ha Bait'), Monique Sasson (lista 'Dor Va Dor'), Ruth Dureghello (lista 'Lev Echad') mentre nella comunità milanese circolano i nomi di Walker Meghnagi ('Beyahad') e Milo Hasbani ('Milano per l’Unione').