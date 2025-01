'Domotica, IoT e sicurezza delle infrastrutture: soluzioni avanzate con l’Intelligenza Artificiale' rappresenta un’esplorazione approfondita delle potenzialità dell’Internet delle Cose (IoT) e della sua integrazione con l’Intelligenza Artificiale (IA) nel monitoraggio e nella gestione delle infrastrutture critiche. Partendo dall’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, il libro di Alessandro Alongi, Fabio Pompei e Gabriele Scorzini analizza come queste tecnologie stiano rivoluzionando il modo in cui vengono gestite le infrastrutture, spaziando dalla manutenzione reattiva a quella predittiva. Grazie a sensori avanzati, piattaforme di elaborazione dati e algoritmi di IA, è possibile monitorare e prevenire criticità che, se trascurate, potrebbero portare a disastri.

I temi principali

Tra i temi principali trattati, il volume affronta:

1. Architettura dell’IoT: i componenti fondamentali come sensori, gateway e piattaforme software, e l’importanza di un canale trasmissivo sicuro ed efficiente. Viene illustrato come queste tecnologie possano raccogliere, elaborare e trasmettere dati in tempo reale, ottimizzando i processi decisionali.

2. Sicurezza e privacy: il legame inscindibile tra protezione dei dati e sicurezza delle infrastrutture. Gli autori evidenziano come una gestione inadeguata della sicurezza possa trasformare i sistemi IoT in punti vulnerabili, con rischi per la privacy dei cittadini e la resilienza delle reti.

3. Applicazioni concrete: esempi pratici di utilizzo dell’IoT in ambiti diversi, dalla domotica (smart home) al monitoraggio infrastrutturale di ponti, scuole e ospedali, fino a soluzioni per l’industria 4.0 e l’agricoltura intelligente.

4. Sfide normative ed etiche: come sviluppare un quadro legislativo e una cultura digitale capaci di sostenere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie. La privacy e la sicurezza emergono come priorità, mentre il libro invita alla collaborazione tra enti pubblici, aziende e istituzioni per sviluppare standard condivisi.

5. Monitoraggio infrastrutturale: attraverso l’analisi di casi reali, come il crollo del ponte Morandi, il testo sottolinea l’urgenza di adottare tecnologie predittive per prevenire guasti e garantire la sicurezza pubblica.

6. Simbiosi tra IoT e IA: il connubio tra le due tecnologie è descritto come una sinergia che amplifica le capacità predittive e operative dei sistemi, consentendo un approccio proattivo nella gestione delle infrastrutture.

La privacy

Una particolare attenzione è rivolta al tema della privacy. Gli autori analizzano l’importanza della protezione dei dati personali nell’era digitale, evidenziando come ogni interazione online possa rappresentare un contratto implicito che espone gli utenti a significativi rischi di perdita di controllo sui propri dati. Propongono, inoltre, la creazione di un Registro Elettronico dei Dati Personali (REDP), basato su tecnologie avanzate come la blockchain, per restituire agli individui il pieno controllo sulle informazioni condivise. Questo sistema centralizzato e sicuro garantirebbe trasparenza, tracciabilità e un accesso regolamentato ai dati, promuovendo un modello etico e responsabile. L’idea centrale è quella di passare dal concetto di possesso al concetto di accesso ai dati, prevenendo utilizzi non controllati. Il libro invita, infine, a riflettere sulle implicazioni della cessione inconsapevole dei propri dati e sulla necessità di un cambiamento culturale e normativo per tutelare privacy e sicurezza.

Note aggiuntive: Il testo si presenta come una guida accessibile per professionisti, tecnici e amministratori interessati all’IoT e alla gestione infrastrutturale. Attraverso una narrazione chiara e supportata da esempi concreti, il libro riesce a combinare riflessioni tecniche con questioni etiche e sociali, offrendo uno sguardo completo sul ruolo cruciale della tecnologia nel garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture moderne.