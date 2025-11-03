circle x black
Cerca nel sito
 

Donna accoltellata a Milano, rintracciato l'aggressore su segnalazione della sorella gemella. Nel 2015 aveva già compiuto un gesto simile

Anna Laura Valsecchi, 43anni, è stata aggredita questa mattina: è in prognosi riservata. Il 59enne di Bergamo si era rifugiato in un hotel di Milano

Le immagini dal video dell'aggressione e i rilievi degli investigatori (Fotogramma)
Le immagini dal video dell'aggressione e i rilievi degli investigatori (Fotogramma)
03 novembre 2025 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti (VIDEO). Si tratta di un 59enne, nato a Bergamo, rintracciato grazie alla sorella gemella, che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dagli inquirenti. L'uomo si era rifugiato in un hotel di Milano, dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto.

Soccorsa dal personale Areu 118, dopo l'aggressione, Anna Laura Valsecchi è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Niguarda. Al momento è in prognosi riservata.

L'aggressione in un video

L'aggressione, durata appena cinque secondi, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna, con un cappotto chiaro, nelle mani la borsa e la tracolla con il computer, cammina vicino a un parcheggio di biciclette tra due grattacieli della piazza, quando l'uomo arriva alle sue spalle e la colpisce alla schiena. Un colpo secco e violento, prima di allontanarsi in fretta.

Chi è la vittima

Dirigente di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia, Anna Laura Valsecchi è responsabile dell'ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda: è sposata e madre di una bambina. Questa mattina, la 43enne stava andando a lavorare quando è stata aggredita alle spalle da un uomo a volto scoperto. Quando è stata soccorsa, aveva un lungo coltello da cucina conficcato nella schiena, sul fianco.

Il precedente

Nel 2015 aveva già compiuto un’aggressione simile a quella di questa mattina. Tra lui e la vittima non risultano legami.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano news milano donna accoltellata milano piazza gae aulenti donna accoltellata cronaca news
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza