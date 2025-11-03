Anna Laura Valsecchi, 43anni, è stata aggredita questa mattina: è in prognosi riservata. Il 59enne di Bergamo si era rifugiato in un hotel di Milano

È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti (VIDEO). Si tratta di un 59enne, nato a Bergamo, rintracciato grazie alla sorella gemella, che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dagli inquirenti. L'uomo si era rifugiato in un hotel di Milano, dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto.

Soccorsa dal personale Areu 118, dopo l'aggressione, Anna Laura Valsecchi è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Niguarda. Al momento è in prognosi riservata.

L'aggressione in un video

L'aggressione, durata appena cinque secondi, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna, con un cappotto chiaro, nelle mani la borsa e la tracolla con il computer, cammina vicino a un parcheggio di biciclette tra due grattacieli della piazza, quando l'uomo arriva alle sue spalle e la colpisce alla schiena. Un colpo secco e violento, prima di allontanarsi in fretta.

Chi è la vittima

Dirigente di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia, Anna Laura Valsecchi è responsabile dell'ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda: è sposata e madre di una bambina. Questa mattina, la 43enne stava andando a lavorare quando è stata aggredita alle spalle da un uomo a volto scoperto. Quando è stata soccorsa, aveva un lungo coltello da cucina conficcato nella schiena, sul fianco.

Il precedente

Nel 2015 aveva già compiuto un’aggressione simile a quella di questa mattina. Tra lui e la vittima non risultano legami.