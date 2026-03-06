circle x black
Cerca nel sito
 

Donna accoltellata sull'autobus a Napoli, 39enne arrestato era già in cura

L'aggressore non conosceva la vittima e ha agito senza motivi apparenti. Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona

Carcere di Poggioreale a Napoli - Fotogramma /Ipa
Carcere di Poggioreale a Napoli - Fotogramma /Ipa
06 marzo 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona il 39enne che ieri sera a Napoli ha accoltellato una 32enne a bordo di un autobus. L’uomo era già in cura per problemi psichiatrici. Secondo la ricostruzione, la donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti. Il 39enne si è barricato a bordo di un autobus in via Simone Martini (linea c32) e portava con sé anche un secondo coltello.

Decine di cittadini hanno ripreso con i telefonini l'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli, che intorno alle 22 sono riusciti a sottrarre alla folla inferocita il 39enne, che ora è nel carcere di Poggioreale. L'aggressore non conosceva la vittima e ha agito senza motivi apparenti. La 32enne è ancora ricoverata all'ospedale Cardarelli, non in pericolo di vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellamento bus napoli bus napoli accoltellata napoli accoltellata bus
Vedi anche
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza