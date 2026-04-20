Una donna cinquantenne è stata accoltellata oggi, lunedì 20 aprile, alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Fermato un uomo di 57 anni perché sospettato di aver aggredito e ucciso l'ex convivente. Al momento, non risultano denunce per reati da codice rosso. Sul posto stanno operando i carabinieri di Casale Monferrato.