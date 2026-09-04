circle x black
Cerca nel sito
 

Due nuovi cartelli stradali (sconosciuti): dove si trovano e cosa significano

In Europa è apparsa una segnaletica che presto potrebbe 'sbarcare' anche in Italia

Lo specchietto di un automobile - 123rf
Lo specchietto di un automobile - 123rf
04 settembre 2026 | 16.33
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Due nuovi cartelli stradali in arrivo? In Europa stanno 'spuntando' alcune novità riguardo la segnaletica stradale, che presto potrebbero riguardare anche l'Italia, a maggior ragione considerando il nuovo Codice della strada. In particolare tra Francia e Spagna, i cartelli sono stati aggiornati e gli automobilisti hanno dovuto tornare a 'studiare'.

In strada sono quindi apparsi, in particolare, due nuovi cartelli, mai visti prima e identificati con le sigle P-33 e P-35, che vogliono avvisare, rispettivamente, di visibilità ridotta e di uno scambio di corsia. Il primo segnale mostra un automobile che è parzialmente nascosta da alcune linee orizzontali, a voler appunto significare che la visibilità in strada potrebbe essere gravamente compromessa, soprattutto per maltempo. Il cartello vuole quindi avvisare il guidatore di aumentare la distanza di sicurezza e, contestualmente, diminuire la velocità usando, se necessario, gli abbaglianti.

Il secondo cartello, P-35, è più complesso nel suo 'design': due automobili sono affiancate e due frecce si incrociano. La segnaletica in questo caso vuole avvisare dell'arrivo di una parte di strada che comprende uno scambio di corsia. Può essere frequente nelle tangenziali o nelle autostrade, quando una corsia laterale viene usata sia da chi si sta immettendo che da chi sta uscendo, con i veicoli che quindi incrociano la loro traiettoria.

Il segnale vuole avvertire di un possibile impatto con un altra automobile e invita dunque a prevedere la manovra, controllando il comportamento altrui attraverso gli specchietti retrovisori e utilizzando le frecce per segnalare l'eventuale cambio di corsia, così da evitare incidenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cartelli stradali cartelli stradali sconosciuti cartelli stradali cosa significano
Vedi anche
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza