Durigon: "Diamo risposte in momento complesso, banche contribuiscano"

La manovra “è stata costruita per dare risposte" in un momento complesso. Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario del ministero del Lavoro, intervistato dalla vice direttrice dell'Adnkronos Jole Saggeser durante l'evento Treviso d'autore promosso da Vis Factor e curato da Valentina Fontana e Francesca Carollo, sottolineando che il Paese si trova in una fase segnata da “una guerra globale” che sta producendo “energie negative” anche in Italia e in Europa. Tra le risposte contenute nella manovra, Durigon ha indicato il contributo richiesto al sistema bancario. “La prima risposta che siamo riusciti a trovare è quella di creare i presupposti affinché anche le banche, che hanno avuto un grande vantaggio in questo periodo, possano contribuire alle necessità del Paese”, ha affermato. “L’altra grande risposta è stata e continua a essere il taglio dell’Irpef” e poi una "battaglia storica della Lega", ovvero "l’ampliamento della flat tax fino a 100.000".

"La Quota 64 che vogliamo mettere in campo non è una quota obbligatoria, è una quota che può essere scelta sia dalle aziende che dai vari lavoratori, non è un input determinato" ha detto Durigon, che ha poi ammesso che "il bonus Giorgetti (per l'incentivo al posticipo del pensionamento, ndr) che abbiamo lasciato, oggettivamente in questi anni non ha avuto un grande appeal, perché l'età è già così alta che è difficile che uno possa scegliere di poter rimanere. Tant'è vero che sono circa 1.700 persone che hanno richiesto l'adesione". Per il sottosegretario è invece prioritario "cercare un circuito virtuoso" per il ricambio generazionale, superando "una legge iniqua fatta dalla Fornero per l'uscita a 67 anni e un mese". Le risorse per far sì che questa norma sperimentale possa permettere un po' di ricambio generazionale verranno trovate, ha detto Durigon. "Ci sono azioni che già come l'anno scorso abbiamo messo in campo che hanno dato risposte importanti, quindi non andremo sicuramente a toccare i soldi dello Stato, faremo un efficientamento delle risorse perché crediamo che nei meandri del bilancio si possono raccogliere quelle risorse che servono a fare un ricambio generazionale".

"La Lega esce da un congresso secondo me stupendo, ha dato delle linee molto importanti, dando risalto alla questione settentrionale e alle questioni che servono per far crescere il paese in modo unitario, e credo che adesso si costruiranno anche i presupposti per il futuro, per chi accompagnerà Matteo Salvini in questa partita. Ma io non credo che sarà un tandem, credo che sarà una squadra di più persone, io penso che Luca Zaia sarà un elemento fondamentale". Su questo, ha aggiunto, "Salvini e Zaia discuteranno come è meglio fare". I colloqui vanno avanti, quindi? "Assolutamente, andremo avanti. Il congresso è stato fatto, ha dato una forza in più alla Lega, siamo usciti con temi importanti", ha concluso Durigon.