E' nato un avvoltoio 'Papa' al Bioparco di Roma, è la prima volta

Per una sorprendente coincidenza - nel giorno in cui il conclave ha eletto Papa Prevost - è nato al Bioparco di Roma un raro 'avvoltoio papa'. L'evento - inedito perla struttura della Capitale - ha visto incredibilmente, l’uovo schiudersi lo scorso 8 maggio, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV. Per di più, il rapace - segnala la fondazione Bioparco in una nota - è diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni, prendendone la cittadinanza. Il nome comune dell’avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali.

Il pulcino si trova al momento in una nursery non visibile al pubblico, sta benissimo, accudito dai guardiani del reparto uccelli; ancora non è possibile sapere se sia femmina o maschio. "A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, dopo la deposizione i genitori non si occupano della cova e l’uovo viene abbandonato", spiega la presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa. Appena i 'keeper' si sono accorti della deposizione, hanno prelevato l’uovo e l’hanno collocato nell’incubatrice. Dopo 54 giorni, durante i quali è avvenuto un accurato monitoraggio, l’uovo si è schiuso.

"È importante sottolineare – conclude Palanza - che per impedire l’imprinting sugli umani e mantenere la sua identità di specie, il piccolo deve essere gestito con un protocollo rigido: i guardiani non sono riconoscibili come umani e per alimentarlo utilizzano un pupazzo dalle sembianze di un avvoltoio papa. Inoltre, il pulcino ha intorno a sé varie foto dei genitori".