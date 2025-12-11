E' in arrivo una delle eclissi di sole più belle mai viste. E sarà visibile in tutto il suo splendore ditero casa... L'appuntamento con il 'Sole nero' è per il 12 agosto 2026. Partendo dal mare Glaciale Artico e dalla Groenlandia, l’ombra della Luna farà registrare il picco massimo a ovest dell’Islanda con una durata massima di 2 minuti e 18 secondi con il Sole a una altezza sull’orizzonte di 24.9°. Il fenomeno raggiungerà poi la Spagna del nord con una durata di 1 minuto e 49.8 secondi e il Sole a 10.8° sull’orizzonte. Alle Isole Baleari si verificherà al tramonto, con il Sole a una altezza di pochi gradi sopra l’orizzonte fa sapere l'Uai.

In Italia l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale, con il sole oscurato per circa il 74% al tramonto: si inizia alle 18.34 per toccare il picco alle 19.50 e concludersi alle 21.57.

Cos'è un'eclissi di Sole

Un'eclissi solare è un fenomeno astronomico in cui la Luna si interpone tra il Sole e la Terra, oscurando parzialmente o totalmente la luce solare, e avviene durante la fase di Luna Nuova quando i tre corpi celesti sono perfettamente allineati (Sole-Luna-Terra). Questo crea un'ombra sulla superficie terrestre, permettendo agli osservatori in quella zona di vedere il Sole coperto, trasformando il giorno in una breve notte. Esistono diversi tipi di eclissi solari: se totale la Luna copre completamente il Sole; se parziale la Luna copre solo una parte del Sole; è anulare quando la Luna è troppo lontana per coprire tutto il Sole e lascia quindi un anello di luce solare visibile (anello di fuoco); è ibrida l'eclissi che inizia come anulare e diventa totale (o viceversa) lungo il suo percorso.

Come vedere un'eclissi solare

Per osservare un’eclissi di Sole bisogna usare appositi occhiali dotati di filtri solari certificati in modo da proteggere gli occhi dalle radiazioni solari nocive, provenienti dal nostro Sole. L'osservazione diretta del Sole può causare danni permanenti alla vista.