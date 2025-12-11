circle x black
Cerca nel sito
 

Eclissi di Sole in Italia nel 2026, ecco quando si verificherà lo spettacolo

L'appuntamento è per il 12 agosto

Eclissi di sole - (Fotogramma/Ipa)
Eclissi di sole - (Fotogramma/Ipa)
11 dicembre 2025 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' in arrivo una delle eclissi di sole più belle mai viste. E sarà visibile in tutto il suo splendore ditero casa... L'appuntamento con il 'Sole nero' è per il 12 agosto 2026. Partendo dal mare Glaciale Artico e dalla Groenlandia, l’ombra della Luna farà registrare il picco massimo a ovest dell’Islanda con una durata massima di 2 minuti e 18 secondi con il Sole a una altezza sull’orizzonte di 24.9°. Il fenomeno raggiungerà poi la Spagna del nord con una durata di 1 minuto e 49.8 secondi e il Sole a 10.8° sull’orizzonte. Alle Isole Baleari si verificherà al tramonto, con il Sole a una altezza di pochi gradi sopra l’orizzonte fa sapere l'Uai.

In Italia l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale, con il sole oscurato per circa il 74% al tramonto: si inizia alle 18.34 per toccare il picco alle 19.50 e concludersi alle 21.57.

Cos'è un'eclissi di Sole

Un'eclissi solare è un fenomeno astronomico in cui la Luna si interpone tra il Sole e la Terra, oscurando parzialmente o totalmente la luce solare, e avviene durante la fase di Luna Nuova quando i tre corpi celesti sono perfettamente allineati (Sole-Luna-Terra). Questo crea un'ombra sulla superficie terrestre, permettendo agli osservatori in quella zona di vedere il Sole coperto, trasformando il giorno in una breve notte. Esistono diversi tipi di eclissi solari: se totale la Luna copre completamente il Sole; se parziale la Luna copre solo una parte del Sole; è anulare quando la Luna è troppo lontana per coprire tutto il Sole e lascia quindi un anello di luce solare visibile (anello di fuoco); è ibrida l'eclissi che inizia come anulare e diventa totale (o viceversa) lungo il suo percorso.

Come vedere un'eclissi solare

Per osservare un’eclissi di Sole bisogna usare appositi occhiali dotati di filtri solari certificati in modo da proteggere gli occhi dalle radiazioni solari nocive, provenienti dal nostro Sole. L'osservazione diretta del Sole può causare danni permanenti alla vista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eclissi solare 2026 eclissi di sole italia 2026 eclissi solare italia 2026 eclissi solare
Vedi anche
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza