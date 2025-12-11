circle x black
Riccardo Chailly, condizioni stabili per il direttore d’orchestra dopo il malore alla Scala

Per il maestro situazione sotto controllo: resta ricoverato al Centro Cardiologico Monzino di Milano

Riccardo Chailly - (Ipa)
11 dicembre 2025 | 10.13
Redazione Adnkronos
Condizioni stabili e situazione sotto controllo per il maestro Riccardo Chailly, ricoverato nella notte al Centro cardiologico Monzino di Milano dopo il malore accusato durante la seconda direzione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk' al Teatro alla Scala, l'opera del compositore russo Dmitrij Dmitrievič Šostakovič che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica.

Il maestro, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha trascorso la notte tranquilla ma resterà ancora ricoverato in osservazione. Anche la moglie Gabriella, in un messaggio inviato ai professori d'orchestra, ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute, precisando che i valori clinici del maestro sono buoni. Il personale medico continua a seguire attentamente Chailly, rassicurando colleghi e appassionati sulla sua salute.

