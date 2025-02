"L'Afd ha preso il 20% nelle elezioni in Germania? Non è la fine del mondo". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Un giorno da pecora su Radiouno risponde così alle domande sui risultati delle elezioni tedesche. La Cdu-Csu ha prevalso sfiorando il 30%. L'Afd, partito di estrema destra, ha superato il 20% proponendosi come seconda forza.

"Dicono tutti del trionfo dell'estrema destra ma l'80% dei tedeschi ha detto no all'Afd che non andrà al governo. A casa mia quando dopo le elezioni vai all'opposizione le elezioni le hai perse. L'accentuare il 20% dell'Afd? Va di moda, hanno aumentato i voti, sì. Dopodiché, viste le caratteristiche di quel partito, questo preoccupa, ma non è la fine del mondo: saranno all'opposizione", dice Gualtieri.

Il voto ha decretato lo storico crollo della Spd. "A me dispiace che i socialdemocratici siano andati male - spiega Gualtieri - ma sottolineerei che hanno perso voti più rispetto alla loro sinistra: la Linke ha avuto un risultato ottimo". Sul suo rapporto con l'ex cancelliere, Gualtieri conferma di conoscere "bene Olaf Scholz, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, ma non l'ho sentito dopo le elezioni. Scholz ha fatto degli errori ma ricordo che, quando avevamo una situazione difficilissima in Europa durante il Covid, senza Scholz che ha rotto la linea rigorista di austerity tedesca, noi probabilmente non avremmo avuto il Pnrr. Abbiamo dovuto fare dei negoziati molto duri ma, rispetto a Scheuble, l'Italia deve ringraziare ci fosse Olaf Scholz. Con lui, oltre alla stima e all'amicizia, ho un debito di riconoscenza anche a nome del nostro Paese, che ci ha consentito di avere le risorse per uscire dal Covid. Spero - conclude Gualtieri - possa fare ministro dell'Economia di questo governo tedesco".