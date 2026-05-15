"Riguardo a De Pedis è stato detto da alcuni ex allievi della scuola di musica che spesso lo vedevano alla scuola perché era amico della direttrice suor Dolores". Lo ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, in un'anticipazione di un'intervista con il giornalista Giovanni Terzi a San Marino Rtv (canale 550) che andrà in onda stasera, aggiungendo anche che secondo quanto riferitogli "spesso entrava anche nell'ufficio di Scalfaro perché vicino alla scuola di musica c'era anche l'ufficio di Scalfaro". Secondo quanto gli è stato riportato, ha proseguito Orlandi, Enrico De Pedis viene ricordato come una "persona molto elegante" e "frequentava quell'ambiente" della scuola.

Il fratello della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 si è chiesto: "Cosa occulta la verità? E' quel sistema che lega Stato, Chiesa e criminalità". "Io sono convinto che De Pedis, non la banda della Magliana, ha avuto un ruolo di manovalanza in questa storia", ha proseguito Pietro Orlandi in un altro passaggio dell'intervista.

Alla domanda se, secondo il suo parere, De Pedis sia stato ucciso, Pietro Orlandi ha replicato: "Ho pensato a volte che era depositario di questo segreto e, se fisicamente ha organizzato il rapimento per qualcuno era il testimone e chissà se, a un certo punto, ha alzato un pò la testa e le richieste e ha fatto quella brutta fine...", ha concluso.