circle x black
Cerca nel sito
 

Emergenza sangue in Italia, ecco perché manca soprattutto gruppo 0 positivo

La raccolta in estate è stata difficile, secondo il Cns serve incrementare le donazioni. L'iniziativa Adnkronos-Avis Roma il 10 settembre a piazza Mastai

Persona che dona il sangue - (123Rf)
Persona che dona il sangue - (123Rf)
05 settembre 2026 | 16.48
Francesco Maggi
LETTURA: 2 minuti

E' emergenza sangue in Italia. Una "carenza diffusa", segnala il Centro nazionale sangue (Cns), sul territorio nazionale che però riguarda in particolare il gruppo 0 positivo. Le criticità maggiori si registrano nel Lazio, in Campania e Sicilia, ma non ci sono al momento Regioni con unità di sangue in eccedenza tali da permettere la compensazione interregionale".

Un allarme importante che arriva dopo l'estate, un periodo già difficile per la raccolta e quest'anno ancora più in salita per il caldo record. Il Cns ha sollecitato le strutture regionali, le federazioni e le associazioni di donatori a incrementare le donazioni e a potenziare la chiamata. L'Adnkronos è voluta scendere in campo organizzando per giovedì 10 settembre (dalle 8.30) una raccolta di sangue straordinaria aperta a tutti i cittadini, in collaborazione con Avis Roma, a piazza Mastai nel cuore di Trastevere.

Perché manca in particolare il gruppo 0 positivo

Perché manca in particolare il gruppo 0 positivo? E' il gruppo sanguigno più diffuso nella popolazione e proprio per questo è quello più cercato dagli ospedali. Se non c'è una riserva accumulata prima dell'estate e adeguata alle richieste si può andare in sofferenza come sta accadendo in queste settimane. Infatti, secondo i dati del Cns sul monitoraggio dei globuli rossi: a luglio 2026 le unità prodotte sono state 194.775 (-1,1% rispetto a luglio 2025; le unità di globuli rossi trasfuse sono state 194.002 (-2,6% rispetto al 2025).

I gruppi sanguigni nel sistema AB0 sono quattro: Gruppo A, ha l’antigene A sulla superficie dei globuli rossi e anticorpi anti-B nel plasma; Gruppo B, ha l’antigene B sulla superficie dei globuli rossi e anticorpi anti-A nel plasma; Gruppo AB, ha sia gli antigeni A che B sulla superficie dei globuli rossi e nessun anticorpo anti-A o anti-B nel plasma. È considerato il 'ricevente universale' - riporta la scheda dell'Avis - Gruppo 0: non ha antigeni A o B sulla superficie dei globuli rossi ma ha entrambi gli anticorpi anti-A e anti-B nel plasma. È considerato il 'donatore universale'".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
emergenza sangue raccolta sangue Adnkronos Centro nazionale sangue gruppo sanguigno sangue emergenza emergenza sangue gruppo 0 gruppo 0 chi può riceverlo
Vedi anche
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza