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Enogastronomia, Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenze

Le novità: Spazio Cultura Cilento dedicato ai comuni dell’area e Arena Cilento per raccontare mestieri e prodotti tipici

Enogastronomia, Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenze
09 aprile 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Parte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum (Salerno). L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS giunge alla sua quarta edizione, e si presenta con una visione rinnovata e strategica, sempre più orientata alla valorizzazione del territorio, alla promozione del turismo cilentano. Le iscrizioni sono ancora aperte e sono disponibili ultimi posti per partecipare all’evento: al centro restano gli artigiani del gusto e le tradizioni locali, insieme a una lettura contemporanea dei nuovi stili di consumo legati alla dieta mediterranea. L’obiettivo è rafforzare la rete tra produttori, istituzioni e operatori turistici, creando un punto di incontro con il consumatore, e allo stesso tempo, stakeholder, giornalisti e operatori del settore. Un racconto autentico del Cilento attraverso cuochi contadini, produttori agricoli, tradizioni gastronomiche e cultura mediterranea.

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Saranno presenti fino a 100 espositori, tutti associati a Cilentox100 ETS, con la possibilità per il pubblico di degustare, acquistare prodotti, partecipare a masterclass e assistere a concerti e iniziative culturali e Kids Lab gratuiti. Le iscrizioni sono ancora aperte per gli artigiani. La formula dell’evento prevede un biglietto d’ingresso il cui costo è convertibile in token da utilizzare per l’acquisto di prodotti e degustazioni delle specialità cilentane. Al programma già fitto si aggiungono importanti novità. Tra queste, Spazio Cultura Cilento, un’area dedicata alle amministrazioni locali per raccontare offerta turistica, eventi e identità culturale dei territori, con l’obiettivo di rafforzare la promozione integrata del Cilento. Grande attenzione anche ad Arena Cilento in collaborazione con Chef House Accademy, il nuovo spazio dedicato ai cuochi contadini, agli artigiani della cucina tradizionale e alle mani esperte del territorio, dove il racconto gastronomico si traduce in dimostrazioni, narrazioni e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche cilentane. Confermata anche Cantina Cilento, realizzata in collaborazione con Consorzio Vini Salerno, che offrirà un’esperienza di degustazione dei vini del territorio.

Tornano inoltre le masterclass, con sei appuntamenti dedicati a vino, olio, salumi e tradizione gastronomica, insieme a un articolato calendario di attività per le famiglie, Ogni sera spazio anche all’intrattenimento, con concerti e iniziative legate alla cultura del Mediterraneo. “Cilento Tastes 2026 si consolida come un evento esperienziale e turistico, - commenta il direttore Linda Auricchio - capace di attrarre visitatori e valorizzare il territorio cilentano attraverso il cibo e la cultura. L’evento nasce con una missione precisa: difendere i piccoli artigiani del gusto, valorizzarne il ruolo eroico e sostenere una produzione legata al territorio, in contrapposizione alle logiche della produzione massiva globale.”

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Enogastronomia Cilento Tastes 2026 Turismo Tradizione Nuove tendenze
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