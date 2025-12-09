circle x black
Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

Alla periferia sud del capoluogo piemontese. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno

Una'ambulanza
09 dicembre 2025 | 08.48
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 24 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri all'interno di una fabbrica abbandonata alla periferia sud di Torino. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l'allarme.

Quando i sanitari del 118 di Azienda Zero sono giunti sul posto, il giovane era vigile e dopo essere stato soccorso è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

