Arriva l'autunno, cos'è l'equinozio e quando cade

La data può variare, di anno in anno, tra il 21 e il 24 settembre

Foglie cadute - Ipa
20 settembre 2025 | 07.04
Redazione Adnkronos
L'estate è ufficialmente giunta al termine e manca pochissimo al primo giorno di autunno. Lunedì 22 settembre alle ore 20.30 cade l'equinozio d'autunno 2025 e inizia l'autunno astronomico. Quel giorno ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce in tutti i luoghi della Terra.

Cos'è l'equinozio

L'equinozio deriva dall'espressione latina 'aequa nox', ossia 'notte uguale (al dì)', perché indica proprio quel momento in cui "il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) lascia l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe", come spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica. "In qualunque luogo del mondo - si legge - il dì (la parte del giorno di 24 ore in cui il Sole è sopra l’orizzonte) ha praticamente la stessa durata della notte".

Il giorno e la notte si alternano grazie alla rotazione del nostro pianeta su sé stesso. Il suo asse di rotazione di solito è inclinato di circa 23,27 gradi rispetto al piano immaginario che segue mentre ruota attorno al Sole. In base al momento dell'anno, cambia l'emisfero più inclinato verso il Sole e per questa la ragione si alternano mesi più caldi ad altri più freddi.

Perché l'equinozio d'autunno cambia di anno in anno

Molti pensano che l'equinozio d'autunno cada il 21 settembre ma non è così. Nel 2025 l'equinozio d'autunno cade il 22 settembre ed è effettivamente la data più comune per questo fenomeno ma non è fissa: può variare tra il 21 e il 24 settembre. Questo perché l'anno solare non dura esattamente 365 giorni: c'è uno scarto di qualche ora e, complice l'introduzione degli anni bisestili per compensare questa differenza di tempo, le date e gli orari degli equinozi cambiano di anno in anno.

