circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Milan-Lecce - Diretta

I rossoneri ospitano i salentini a San Siro nella 21esima giornata di campionato

Adrien Rabiot - Afp
Adrien Rabiot - Afp
18 gennaio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce - in diretta tv e streaming - a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfida la Roma all'Olimpico mentre il Lecce ospiterà la Lazio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan lecce milan lecce milan lecce oggi milan lecce diretta milan lecce live serie a
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza