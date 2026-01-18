circle x black
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: morti e feriti

Dalle prime notizie sembra che ci siano stati due decessi

Incidente tra treni in Spagna, repertorio (Fotogramma/Ipa)
18 gennaio 2026 | 21.43
Redazione Adnkronos
Il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz nella zona di Cordoba nel pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, ha provocato diversi feriti e possibili vittime, secondo la Guardia Civil. Sebbene le prime notizie suggeriscano che potrebbero esserci due morti, le stesse fonti invitano alla cautela fino a quando non verrà confermata la notizia. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e stanno aiutando a salvare i passeggeri intrappolati. Circa 300 persone erano a bordo dei treni.

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha segnalato il deragliamento di un treno Iryo partito da Malaga alle 18,40 e diretto alla stazione di Puerta de Atocha a Madrid. L'incidente è avvenuto appena 10 minuti dopo la partenza, al binario morto di Adamuz, dove il treno deragliato ha attraversato la linea adiacente, colpendo le carrozze 7 e 8 di un altro treno diretto a Huelva.

I passeggeri di entrambi i treni sono stati evacuati, secondo Adif, e sul posto sono intervenute squadre di emergenza e vigili del fuoco. Hanno confermato i feriti, ma non il numero. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia è sospeso a causa dell'incidente. Il servizio sul resto della rete ferroviaria funziona normalmente. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, si è recato al centro di emergenza H-24 della Renfe presso la stazione di Atocha a Madrid per monitorare la situazione.

