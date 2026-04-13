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Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

I legali del presidente di Stellantis: "Passaggio procedurale atteso, nostro assistito estraneo a fatti"

John Elkann - (Ipa)
John Elkann - (Ipa)
13 aprile 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell’ambito inchiesta sull’eredita di Marella Agnelli, la procura di Torino ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente di Stellantis, John Elkann e per il commercialista Gian Luca Ferrero. La richiesta, emersa nel corso dell’udienza preliminare che fa seguito alla decisione del gip di Torino che lo scorso dicembre aveva disposto l’imputazione coatta respingendo parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata della procura rinviando gli atti ai pm. L’udienza e’ stata aggiornata al 22 giugno.

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“La richiesta di rinvio a giudizio di cui si è avuta notizia oggi è solo un passaggio procedurale assolutamente atteso per permettere la ricomposizione di un procedimento che ha avuto una genesi unitaria”. Cosi’, in una nota, i legali del presidente di Stellantis che in una nota sottolineano: “Ribadiamo che il nostro interesse è difendere nel merito una persona del tutto estranea ai fatti contestati”.

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Eredità Agnelli udienza preliminare john elkann rincio a giudizio elkann eredità agnelli rinvio a giudizio
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