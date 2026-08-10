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Eruzione Etna, sospesi fino a martedì 11 agosto i voli all'aeroporto di Catania

Lo comunica la Sac, la società di gestione dello scalo siciliano

Etna - (Afp)
Etna - (Afp)
10 agosto 2026 | 08.56
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Voli sospesi all’aeroporto di Catania fino alle 6 di martedì 11 agosto, "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3". "Sono sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 6 di domani" informano.

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Etna etna eruzione etna eruzioni voli aeroporto catania catania news
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