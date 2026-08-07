La giornata di oggi è caratterizzata da due bollini rossi per la mattinata e il pomeriggio per traffico intenso con possibili criticità

Con l’inizio del mese di agosto è previsto un significativo incremento dei volumi di traffico sull’intera rete viaria nazionale, in concomitanza con le partenze per le vacanze estive. Le prime due settimane del mese saranno caratterizzate dai maggiori flussi di traffico diretti verso le principali località turistiche, con un’intensificazione della circolazione a partire dal venerdì e per l’intera giornata di sabato.

In particolare, la giornata di oggi, venerdì 7 agosto, è caratterizzata da due bollini rossi per la mattinata e il pomeriggio per traffico intenso con possibili criticità. La fascia oraria mattutina di domani, sabato 8 agosto, è contrassegnata dal bollino nero, e rappresenterà momenti di massima criticità. Per domenica 9 agosto la fascia oraria mattutina è contrassegnata dal bollino giallo, traffico intenso, e il pomeriggio con quello rosso, intenso con possibili criticità.

A partire dalla settimana di Ferragosto Viabilità Italia prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà, verosimilmente, l’avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì.