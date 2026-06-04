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Meteo, ultimi giorni di maltempo sull'Italia. Poi arriva l'estate

Le previsioni fino al weekend

Pioggia - Ipa/Fotogramma
Pioggia - Ipa/Fotogramma
04 giugno 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultima spallata del maltempo, poi arriva l’estate sull’Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile e, in alcune Regione, caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo, e definitivo, cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni, che poi lascerà spazio a caldo e sole.

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Come confermato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, si assiste a una fisiologica tregua meteorologica, ma a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, una nuova perturbazione in discesa dalla Normandia arriverà in Italia. Le prime piogge colpiranno Valle d'Aosta e Piemonte, arrivando poi fino a Liguria e Lombardia.

I temporali riguarderanno soprattutto le Regioni del nord Italia, arrivando fino all'Alta Toscana e alle Marche.Sul resto della Penisola, invece, il tempo sarà stabile. Stante la velocità della perturbazione, già venerdì mattina il grosso del fronte si sarà allontanato verso Est. Resterà tuttavia una moderata instabilità residua, capace di innescare qualche rovescio isolato nelle zone settentrionali e appenniniche.

Sabato il quadro andrà ulteriormente migliorando, pur con la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano al Nord-Ovest (in particolare tra Alpi e Prealpi). A partire da domenica 7 giugno cambierà invece tutto. Si darà il benvenuto all'Anticiclone delle Azzorre, che si allungherà sull'Europa centro-meridionale riportando sull'Italia l'estate, con massime che si assesteranno tra i 28 e i 32 gradi.

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meteo previsioni meteo maltempo italia estate italia meteo italia
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