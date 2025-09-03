circle x black
Estate settembrina sull'Italia, dove farà più caldo e quanto durerà

Durante questo bel periodo, che durerà una decina di giorni, farà calo ma non troppo, non sarà ventoso e non pioverà

Giornata di sole - (Ipa)
03 settembre 2025 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Estate settembrina sull'Italia per almeno 10 giorni, tanto sole da Nord a Sud. Il maltempo di stampo autunnale, che ha colpito il nostro Paese nei primi due giorni del mese, ci lascerà dunque in pace per molti giorni. Tornerà infatti l’anticiclone almeno fino a metà mese, se non oltre: durante questo bel periodo, non caldo, non ventoso, non piovoso, avremo al più qualche addensamento in transito al Nord, specie sulle Alpi anche con alcuni temporali.

Meteo di oggi

Nelle prossime ore di oggi, mercoledì 3 settembre, gli ultimi refoli freschi atlantici riusciranno a portare qualche nuvola in più solo all’estremo Nord-est e sul Basso Tirreno, poi la situazione tornerà azzurra ovunque sottolinea iLMeteo.it. Una nota molto interessante dei prossimi 10 giorni riguarderà le temperature: durante la notte le minime scenderemo intorno ai 15-18°C da Nord a Sud (si dormirà benissimo), di giorno difficilmente supereremo i 32-33°C nei luoghi più caldi. Tradotto: si starà molto bene dal punto di vista biometeorologico, avremo quelle che si chiamano in gergo condizioni di 'benessere meteo'.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 3 settembre - Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile al mattino, poi sereno.

Domani, giovedì 4 settembre - Al Nord: bel tempo prevalente, salvo temporali sui monti occidentali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo.

Venerdì 5 settembre - Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio sulle Alpi centro orientali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo.

TENDENZA: alta pressione, stabile e soleggiato anche durante il weekend.

