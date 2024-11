Evento conclusivo del G7 Salute: 'Strategie per l'Antibiotico-Resistenza' - Diretta dalle 15:30

Il 28 novembre alle ore 15:30, in diretta streaming, l’evento conclusivo del G7 Salute sul tema “Strategie per l’antibiotico-resistenza. Partnership – Innovazione – One Health”. Apre i lavori il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Partecipano rappresentanti delle istituzioni, della società civile e del mondo scientifico per discutere le prospettive nell’ambito della collaborazione interdisciplinare, della ricerca e dell’innovazione per affrontare efficacemente l’emergenza dell’Antibiotico-Resistenza.