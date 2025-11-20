circle x black
Cerca nel sito
 

Ex Ilva, proteste a Taranto: bloccata statale Appia - Video

20 novembre 2025 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

I lavoratori dell'ex Ilva di Taranto hanno inscenato stamattina una manifestazione di protesta contro quello che definiscono "piano di chiusura" dello stabilimento siderurgico, prima per i viali esterni allo stabilimento siderurgico poi hanno bloccato la statale Appia, ad ampia percorrenza, nei pressi della fabbrica. Quindi si sono recati davanti all'ingresso della raffineria dell'Eni. Stop anche alla vicina statale 106. I sindacati dei metalmeccanici hanno anche proclamato lo sciopero dalle 9 di stamane fino alle 7 di domattina. I lavoratori reclamano un piano industriale che porti a investimenti e decarbonizzazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex ilva ex ilva taranto ex ilva taranto proteste ex ilva bloccata statale appia
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza