I lavoratori dell'ex Ilva di Taranto hanno inscenato stamattina una manifestazione di protesta contro quello che definiscono "piano di chiusura" dello stabilimento siderurgico, prima per i viali esterni allo stabilimento siderurgico poi hanno bloccato la statale Appia, ad ampia percorrenza, nei pressi della fabbrica. Quindi si sono recati davanti all'ingresso della raffineria dell'Eni. Stop anche alla vicina statale 106. I sindacati dei metalmeccanici hanno anche proclamato lo sciopero dalle 9 di stamane fino alle 7 di domattina. I lavoratori reclamano un piano industriale che porti a investimenti e decarbonizzazione.