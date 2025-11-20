circle x black
Carbonara fake al Parlamento Ue, la battaglia finisce sul Telegraph. Lollobrigida: "In arrivo nuova legge"

Il ministro dell'Agricoltura annuncia un provvedimento "importantissimo" contro l'Italian Sounding

Piatto di carbonara - Ipa
Piatto di carbonara - Ipa
20 novembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Finisce sul 'Telegraph' la battaglia contro la carbonara fake lanciata da Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, che ha scritto a Roberta Metsola per criticare la vendita di prodotti falsamente etichettati come 'Made in Italy' nel supermercato del Parlamento europeo.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi, a margine dell'assemblea annuale di Cia-Agricoltori italiani è tornato sul tema dopo le polemiche: "Avremo tra qualche giorno una legge importantissima che permetterà di contrastare l'Italian Sounding in maniera ancora più forte, che verrà discussa dal Parlamento. E' una norma sulla protezione proprio del nostro sistema agroalimentare anche nella distribuzione. Credo che sarà un passo avanti decisivo".

Era stato lo stesso ministro a fare un post sui propri canali social, per denunciare la presenza di falsi prodotti in primis barattoli di salsa 'alla carbonara' già pronti, prodotti in Belgio e venduti con la bandiera italiana sull'etichetta, contenenti panna e soprattutto pancetta al posto del tradizionale guanciale all’interno del market del Parlamento Europeo, una circostanza sulla quale ha chiesto verifiche. "Era un post di sottolineatura per far capire quanto sono importanti i nostri prodotti e quanto stiamo facendo per contrastare l'italian sounding" ha aggiunto Lollobrigdia.

''Ho chiesto che vengano avviate immediatamente delle indagini'', aveva scritto, giorni fa Lollobrigida nel post su 'X' rilanciato dal Telegraph, perché ''rappresentano il peggio dell'Italian sounding'', ovvero dell'imitazione dei prodotti italiani, ed ''è inaccettabile vederli sugli scaffali del supermercato del Parlamento europeo''.

Citato dal Telegraph, Carlo Fidanza, capo delegazione dei Fratelli d'Italia all'europarlamento, ha spiegato che "l'uso improprio di simboli o riferimenti all'italianità su prodotti che non provengono dall'Italia può costituire una pratica ingannevole e pertanto essere perseguibile". La tutela dell'autenticità dei prodotti italiani, ha aggiunto, "non è solo una battaglia identitaria, ma una questione di trasparenza e a tutela dei consumatori".

Il Telepraph ricorda che quella sulla carbonara non è la prima battaglia culinaria che vede in campo Fratelli d'Italia. Il partito della premier Meloni ha infatti sostenuto, ad esempio, le proposte del Parlamento europeo per un "divieto degli hamburger vegetariani", vietando così l'uso di termini come "bistecca" o "salsiccia" per prodotti a base vegetale. In Italia, ricorda ancora il giornale, è stata poi approvata una legge che vieta la carne prodotta in laboratorio, mentre Meloni ha criticato aspramente la decisione della Ue di consentire la vendita di insetti come "nuovi alimenti".

