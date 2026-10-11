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Fabrizio Corona aggredito e rapinato sotto casa

L'ex paparazzo sarebbe stato accerchiato e minacciato da un gruppo di persone che gli avrebbero sottratto due collanine. L'imprenditore ha riportato escoriazioni di lieve entità. Avvocato: "Sta bene, oggi sporge denuncia"

 

Fabrizio Corona aggredito e rapinato sotto casa
11 ottobre 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella giornata di ieri Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato sotto casa sua da un gruppo di sei persone. Secondo le ricostruzioni, l'ex paparazzo sarebbe stato accerchiato e minacciato dal gruppo, che gli avrebbe sottratto due collanine. L'imprenditore ha riportato escoriazioni di lieve entità, non si è recato in ospedale

Il legale di Corona, Ivano Chiesa, interpellato dall'Adnkronos ha confermato che il suo assistito non sappia chi siano gli aggressori né il motivo della rapina. "La cosa più importante è che stia bene. Oggi andrà a sporgere denuncia" ha detto.

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rapina aggredito paparazzo
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