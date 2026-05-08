circle x black
Cerca nel sito
 

Fagotti (Gemelli): "Per cancro ovaio sintomi vaghi, riconoscerli presto può fare differenza"

'Mai sottovalutare gonfiore addominale, senso di peso, dolore pelvico, alterazioni intestinali o bisogno frequente di urinare ma avviare rapidamente un percorso diagnostico'

Fagotti (Gemelli):
08 maggio 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I sintomi del tumore ovarico sono molto vaghi e questo rappresenta uno dei principali problemi nella diagnosi precoce. E proprio perché i segnali iniziali possono essere facilmente confusi con disturbi intestinali o vescicali, molte donne arrivano alla diagnosi quando la malattia è già in fase avanzata. Tra i sintomi più frequenti ci sono gonfiore addominale, senso di peso, dolore pelvico, alterazioni intestinali o bisogno frequente di urinare. Non bisogna sottovalutare questi segnali. È importante avviare rapidamente un percorso diagnostico". Così all'Adnkronos Salute Anna Fagotti, direttrice dell’Unità operativa complessa di Ginecologia oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, intervenuta al convegno per la Giornata mondiale del tumore ovarico, oggi a Roma nell'Auditorium del ministero della Salute. Nel corso dell'incontro è stata presentata la prima 'Agenda nazionale' di impegno per le donne con tumore ovarico, promossa dalla campagna Insieme di Insiemi.

CTA

"Tra gli esami più utili - spiega Fagotti - ci sono l’ecografia pelvica e l’ecografia addominale, strumenti fondamentali per individuare precocemente eventuali anomalie ovariche. Secondo l’esperta, non basta affidarsi solo a visite generiche, a controlli urologici o a esami come la colonscopia: il ruolo del ginecologo, soprattutto se esperto in oncologia ginecologica, è centrale per arrivare tempestivamente alla diagnosi". E la diagnosi precoce "può cambiare radicalmente la prognosi della malattia - agginuge l'oncologa -. Intercettare il tumore nelle fasi iniziali consente infatti di eseguire interventi chirurgici più efficaci e di associare terapie mirate con maggiori probabilità di successo. Per questo, la comunicazione e la sensibilizzazione della popolazione restano strumenti fondamentali. L’obiettivo - rimarca Fagotti - è diffondere informazioni capillari affinché le donne imparino a riconoscere i sintomi e si rivolgano rapidamente ai centri specializzati, dove possono ricevere diagnosi e trattamenti adeguati".

"Ogni anno in Italia si registrano circa 5.400 nuove diagnosi di tumore ovarico. Un dato - fa notare - leggermente inferiore rispetto al passato, anche grazie all’identificazione delle donne geneticamente predisposte alla malattia. Circa il 20% delle pazienti presenta infatti una predisposizione ereditaria. I geni più noti coinvolti sono Brca1 e Brca2, già associati anche al tumore della mammella, ma oggi la ricerca ha identificato numerosi altri geni implicati nel rischio oncologico". Secondo Fagotti "individuare le pazienti a rischio permette di adottare strategie preventive e trattamenti profilattici prima che la malattia si sviluppi. La ricerca genetica continua ad ampliare le conoscenze sui fattori ereditari legati al tumore ovarico, aprendo nuove possibilità per la prevenzione personalizzata" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori cancro ovarico giornata mondiale
Vedi anche
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza