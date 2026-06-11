circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, la mamma potrà vedere i figli due volte a settimana

Fino ad ora, a Catherine Birmingham era stato concesso un solo incontro a settimana con i 3 bambini

I genitori della famiglia nel bosco - (Fotogramma)
I genitori della famiglia nel bosco - (Fotogramma)
11 giugno 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, potrà vedere i 3 figli per due volte a settimana e non più una sola volta. L'incremento degli incontri è maturato ieri tra le parti coinvolte nella vicenda della famiglia che fino a pochi mesi fa viveva a Palmoli, in provincia di Chieti. A renderlo noto è l’avvocato Simone Pillon, legale della famiglia, attraverso una nota nella quale riferisce gli esiti del confronto al quale hanno preso parte i genitori, la tutrice dei minori, la direttrice della casa famiglia di Vasto (Chieti) dove si trovano i bambini da novembre e le operatrici del Servizio sociale competente.

CTA

Secondo quanto comunicato dal legale, l’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di superare le incomprensioni emerse nei mesi scorsi e di favorire una collaborazione tra tutte le parti coinvolte, nell’interesse dei bimbi. Il risultato più significativo emerso riguarda le occasioni di incontro tra la madre e i tre figli. Gli incontri, infatti, passano da uno a due giorni alla settimana, mentre restano confermati gli incontri quotidiani con il padre Nathan Trevallion.

“Il clima è stato franco e costruttivo, con l’obiettivo di superare le incomprensioni e di lavorare nell’interesse dei minori”, dice Pillon, sottolineando come il dialogo abbia consentito di raggiungere un primo risultato concreto. Il legale inoltre esprime un ringraziamento alle operatrici del Servizio, alla direttrice della casa famiglia e alla collega che segue la tutela dei minori per la disponibilità dimostrata nel corso dell’incontro. “Riteniamo si tratti di un passo importante nella direzione del rientro in famiglia e sono sicuro che i bambini ne trarranno un grande beneficio”, conclude la nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia nel bosco catherine birmingham famiglia bosco
Vedi anche
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza