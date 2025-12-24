circle x black
Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore

Il sindaco di Palmoli all'Adnkronos: "Nathan stanco e deluso. Ora bisogna solo aspettare la perizia sulle competenze genitoriali della coppia. Mi auguro il ricongiungimento"

Nathan Trevallion e la moglie
Nathan Trevallion e la moglie
24 dicembre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nathan Trevallion potrà incontrare domani, per il Natale, i bambini e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l'allontanamento della casa nel bosco dove vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti.

"Ci ho parlato ieri sera e l'ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia", racconta all'Adnkronos il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà "ha accesso alla struttura due volte a settimana per un'ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo" con l'autorizzazione a restare "dalle 10 alle 12.30".

Rispetto alla situazione generale, dopo la conferma del collocamento dei tre bambini in casa-famiglia, il primo cittadino è convinto che "ora bisogna solo aspettare". E' necessario infatti attendere i tempi della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila: "L'augurio è che si arrivi al ricongiungimento - conclude Masciulli - ma di questo se ne parlerà solo dopo che verrà consegnata la perizia del Ctu".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia nel bosco famiglia nel bosco natale Nathan Trevallion
