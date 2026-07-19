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Famiglia nel bosco, Pillon: "Presto costruzione della nuova casetta, tribunale accolga istanze familiari"

L'avvocato che assiste Catherine Birmingham e Nathan Trevallion: "Comune di Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, lavori già dai prossimi giorni"

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham - Change.org
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham - Change.org
19 luglio 2026 | 14.10
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Sul caso della 'famiglia nel bosco', domani scade il termine per il deposito delle memorie di parte. Il tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno. "La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze", conferma l'avvocato Simone Pillon, che assiste Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

"Nelle more è intervenuta un'altra importante notizia - continua -, il Comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, e dunque i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della 'Famiglia nel bosco' potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari".

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Famiglia nel bosco simone pillon famiglia bosco famiglia bosco palmoli Catherine Birmingham Nathan Trevallion
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