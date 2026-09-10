L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nella parte orientale del paese
Diverse persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman turistico nella Svizzera orientale. A riferirne è stata la polizia locale. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nella parte orientale del paese. "Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente dell'autobus (...) Altre sono rimaste ferite", ha comunicato su X la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente o sulla nazionalità delle vittime.