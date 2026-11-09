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Federfarma: "Rafforzare convenzione per integrare medici famiglia e farmacie territorio"

Cossolo, 'Croci verdi stanno migliorando in erogazione servizi’

Marco Cossolo - Adnkronos
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09 novembre 2026 | 19.59
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Siamo stati 24 anni senza fare la convenzione, mentre ora l’abbiamo fatta due o tre anni fa. Forse bisogna implementare quella convenzione e scrivere in modo chiaro chi fa che cosa nel rapporto tra medici di medicina generale e farmacie, per la gestione del paziente sul territorio". Così Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma - Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, all’incontro 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti a Roma.

"Dal punto di vista dell'organizzazione, forse servirebbe un'integrazione al Dm 77, ma potrebbe essere più facile e agile usare lo strumento della convenzione - spiega - Perché questa trasformazione diventi strutturale e omogenea in tutto il Paese, sarebbe necessario anche il superamento del titolo V. Ma è difficile. Da parte nostra, dobbiamo lavorare sul territorio e andare in tutte le farmacie". "Per quanto riguarda i servizi, le farmacie stanno migliorando in modo soddisfacente, siamo ancora un po' più indietro sui vaccini, mentre sulla telemedicina e sulla telecardiologia siamo più avanti. Per quanto riguarda le analisi di prima istanza, hanno ormai raggiunto tutte le varie farmacie. Quindi c'è da fare un lavoro sul territorio" conclude.

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