Archiviata l’indagine su Fedez per l’aggressione a Cristiano Iovino. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Vincenza Maccora ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in relazione al presunto pestaggio avvenuto tra il 21 e il 22 aprile 2024 ai danni del personal trainer.

Il provvedimento accoglie la richiesta formulata dal pubblico ministero Michela Bordieri e la linea difensiva sostenuta dai legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci. "Il provvedimento di archiviazione esclude ogni responsabilità del nostro assistito per i noti fatti e rappresenta la miglior risposta al pesante processo mediatico a cui lo stesso è stato sottoposto da un anno", dichiarano gli avvocati.

Dall’attività istruttoria non sono emersi elementi idonei a configurare il reato di rissa, né prove del coinvolgimento diretto di Fedez. Risultano assenti sia certificazioni mediche sia la querela da parte della persona offesa, circostanza che ha determinato l’esclusione anche del reato di percosse.