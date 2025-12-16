circle x black
Feltri 'scioccato' a E' sempre Cartabianca: "Sono d'accordo con Landini"

"E' la prima volta che succede", dice commentando il caso del 'test del carrello'

Vittorio Feltri
16 dicembre 2025 | 22.57
Redazione Adnkronos
"Per la prima volta sono d'accordo con Landini". Vittorio Feltri, ospite di Bianca Berlinguer in collegamento con E' sempre Cartabianca su Rete4, viene interpellato dalla conduttrice dopo un servizio che documenta i provvedimenti assunti da un'azienda della grande distribuzione dopo alcuni 'test del carrello': alcuni ispettori hanno messo alla prova i dipendenti, che hanno 'fallito' la prova perché non si sono accorti della presenza di prodotti non pagati nel carrello. In alcuni casi sono scattati i licenziamenti. "Ho 58 anni, faccio questo lavoro da 33 anni. Vivo in una famiglia monoreddito, con figlio e madre disabile", racconta una lavoratrice colpita da licenziamento.

"E' stata una situazione umiliante, mi sono sentita male e sono stata portata al pronto soccorso. Al rientro, mi hanno consegnato il provvedimento", aggiunge. Sulla vicenda viene riportata la posizione del segretario della Cgil, Maurizio Landini: "I licenziamenti vanno ritirati e basta", dice Landini bocciando altre ipotesi che prevederebbero la commutazione del licenziamento in misure di altro tipo.

Alla fine, il parere di Feltri: "Per la prima volta sono d'accordo con Landini. E' un pretesto per colpire il lavoratore", dice il giornalista, che durante il collegamento è protagonista di un breve e vivace scambio con lo studente universitario che recentemente, a Atreju, ha contestato la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, sul tema del 'semestre filtro', il nuovo sistema di accesso alla facoltà di Medicina: "Non conosco la vicenda nel dettaglio. Tutti abbiamo fatto l'università, anche io ho fatto l'università e non ho fatto tutti questi casini. Dopo il semestre hai lavorato? Bravo, lavora e non rompere i coglio...", la sintesi di Feltri.

in Evidenza