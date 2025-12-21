circle x black
Salerno, accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

Entrambi 40enni, l'uomo è deceduto sul colpo mentre lei - nota imprenditrice cavese - è morta poco dopo il ricovero. Ferita in modo grave la madre di lei

Auto dei carabinieri, nel riquadro Anna Tagliaferri
21 dicembre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. Il femminicidio nel pomeriggio di oggi a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno.

La vittima è Anna Tagliaferri, 40 anni. Imprenditrice, insieme ai parenti gestiva la pasticceria di famiglia. A ucciderla sarebbe stato il fidanzato Diego Di Domenico, anche lui 40enne, che si sarebbe tolto la vita dopo aver ferito in maniera grave anche la suocera, tutt'ora ricoverata all'ospedale di Cava de' Tirreni.

Sui fatti, che si sono verificati in via Ragone, indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Il post del sindaco di Cava de' Tirreni

"Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone", scrive su Facebook il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che si è anche recato sul posto, "sgomento per l'accaduto". Il primo cittadino ha nel frattempo sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.

