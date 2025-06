Un bambino tedesco di sei anni, che si trovava in un lido del Ferrarese in vacanza con la famiglia, è morto dopo un tuffo in piscina in un camping. Sul posto è intervenuto il 118, che ha allertato i carabinieri. I soccorritori hanno provato a rianimare il bambino, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare nonostante il trasporto in ospedale.

Le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire e sarà l'autopsia ad accertare i motivi della morte. Non è escluso che il bambino possa aver accusato un malore.