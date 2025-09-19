Ferrovie: Fnm, 'al via lavori di sostituzione deviatoi Sacconago (Va)'

circle x black
Previste modifiche al servizio ferroviario, corse sostitutive con autobus organizzate da Trenord

19 settembre 2025 | 14.29
Redazione Adnkronos
Inizieranno lunedì prossimo, 22 settembre, i lavori di sostituzione di quattro deviatoi dell’impianto di Sacconago, in provincia di Varese. Lo rende noto Ferrovienord, sottolineando che l'intervento di manutenzione straordinaria è necessario per mantenere in piena efficienza l’infrastruttura in quanto i deviatoi sono giunti a fine vita d’esercizio.

La sostituzione di ogni deviatoio, spiega la società, richiede diverse giornate lavorative per eseguire tutte le fasi della lavorazione: la preparazione del nuovo deviatoio su un binario non in esercizio, la successiva posa in linea nella posizione definitiva e quindi la finitura delle parti di armamento collegate. Per consentire lo svolgimento di queste attività si rende necessario prolungare l’orario di interruzione notturna della circolazione dei treni.

Durante le settimane di lavorazione, la circolazione sulla tratta Busto Arsizio-Malpensa di Ferrovienord sarà interrotta dalle ore 18 di lunedì alle ore 6 di martedì. Invece, dal martedì al venerdì l’interruzione sarà dalle 22 alle ore 6. Nella tratta interessata sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli sono pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda (sito trenord.it e app). L'intervento è finanziato con 1,5 milioni da parte di Regione Lombardia e la conclusione è prevista nella notte del 5 dicembre.

