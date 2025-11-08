circle x black
Cerca nel sito
 

Cuffaro si dimette da segretario Dc

E' indagato nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati. Per lui la Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari

Cuffaro si dimette da segretario Dc
08 novembre 2025 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia Cristiana". Lo scrive in una nota Totò Cuffaro, indagato nei giorni scorsi dalla procura di Palermo nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati. Per lui la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

"Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito - prosegue - Il presidente ha convocato per il 20 novembre il consiglio nazionale della Dc che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sicilia Cuffaro Dc Palermo
Vedi anche
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza