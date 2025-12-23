L’aereo era decollato dall’aeroporto di Ankara Esenboga ed era diretto a Tripoli. Poco prima della scomparsa dai radar era stata ricevuta una richiesta di atterraggio di emergenza

Si sono perse le comunicazioni con l’aereo che trasportava il capo di Stato maggiore delle forze armate libiche, poco dopo il decollo da Ankara. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya.

Yerlikaya ha spiegato in un post su X che il contatto con il jet d’affari Falcon 50, con numero di coda 9H-DFJ, è stato perso alle 20.52 ora locale (18.52 italiane). L’aereo era decollato dall’aeroporto di Ankara Esenboga ed era diretto a Tripoli.

Secondo il ministro, poco prima della scomparsa dai radar era stata ricevuta una richiesta di atterraggio di emergenza nei pressi di Haymana, senza che fosse poi possibile ristabilire le comunicazioni. A bordo del velivolo si trovavano cinque persone, tra cui il capo di stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.