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Rischio istamina, filetti di tonno richiamati dai supermercati: il lotto da non mangiare

Si raccomanda di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d'acquisto

I filetti di tonno surgelato richiamati
I filetti di tonno surgelato richiamati
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03 novembre 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova allerta alimentare per un lotto di filetti di tonno surgelato. Il ritiro è per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto a marchio Selezione Più è venduto in confezioni da 250 grammi all'IN's Mercato che lo ha richiamato. Il numero di lotto coinvolto è 76504-01-001 per tutte le date di scadenza. A produrre i filetti di tonno è l'azienda Jude Foods India Private Limited, con stabilimento situato a North Thamaraikulam, in India.

Già a fine ottobre c'era stato un altro richiamo sempre per i filetti di tonno surgelato. Si raccomanda ai consumatori che fossero in possesso del prodotto appartenente al lotto segnalato di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita d'acquisto.

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