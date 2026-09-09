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Firenze, tenta di violentare studentessa nel negozio: arrestato

Un 31enne originario del Pakistan è finito in carcere

Un'auto dei carabinieri - (Fotogramma)
Un'auto dei carabinieri - (Fotogramma)
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09 settembre 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 31enne originario del Pakistan, commerciante, è stato arrestato dai carabinieri a Firenze con l'accusa di violenza sessuale. I fatti si riferiscono alla notte scorsa. L'uomo avrebbe tentato di baciare e palpeggiare una studentessa statunitense di 18 anni, arrivando anche a strapparle gli slip.

Secondo quanto ricostruito, a ragazza, uscita da un locale, si sarebbe fermata in un esercizio del centro storico per mangiare. Lì avrebbe chiesto al commerciante presente di poter utilizzare il bagno. L’uomo avrebbe acconsentito e quando la 18enne è uscita dal bagno l'avrebbe aggredita sessualmente. La giovane avrebbe tentato di fuggire, ma la porta del locale era stata chiusa. Così avrebbe gridato dalla finestra per chiedere aiuto, attirando l'attenzione dei passanti che hanno dato l'allarme. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato il 31enne, che poi è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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