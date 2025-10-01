circle x black
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

Il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato: "Non sappiamo quando avremo sue notizie"

Saverio Tommasi
Saverio Tommasi
01 ottobre 2025 | 23.25
Redazione Adnkronos
Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: "Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista".

